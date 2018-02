GZB benoemt zendingswerkers

Zendingsorganisatie GZB heeft per 1 februari enkele nieuwe zendingswerkers benoemd. Zij zijn gestart met een voorbereidingstraject en worden in het najaar uitgezonden.

Danny en Tabitha Schurink uit Genemuiden worden uitgezonden met het oog op een nieuw te ontwikkelen programma van de GZB en Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) in Slowakije.

Dieke Folmer uit Ede wordt als deskundige op het gebied van geestelijke gezondheidszorg uitgezonden naar een partnerorganisatie van de GZB in Noord-Afrika. Zij zal zich daar vooral richten op de begeleiding van projecten en programma’s voor vrouwelijke gedetineerden en andere kwetsbare vrouwen.

Kees en Claudia Geluk uit Nieuwegein worden uitgezonden naar Costa Rica. Kees wordt docent theologie op de predikantenopleiding Escuela de Estudios Pastorales (Esepa) in de hoofdstad San José. Ook gaat hij in Cuba gastlessen geven. Claudia gaat zich inzetten voor kwetsbare Nicaraguaanse immigrantenkinderen in Costa Rica.

Ds. Joram en Daniëlle Oudshoorn uit Stroe gaan naar Namibië. Ds. Oudshoorn wordt docent theologie aan het Namibia Evangelical Theological Seminary in Windhoek, de hoofdstad van Namibië. Deze interkerkelijke predikantenopleiding biedt ook theologische toerustingscursussen door het land heen.

Recent benoemde de GZB al nieuwe zendingswerkers voor werk in Zuid-Sudan.