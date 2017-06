GZB benoemt ds. A. Visser als zendingswerker voor Zimbabwe

Het bestuur van zendingsorganisatie GZB heeft ds. A. Visser uit Harderwijk benoemd als zendingswerker voor Zimbabwe. Hij gaat als docent werken voor de Reformed Church of Zimbabwe (RCZ).

Ds. Visser wordt verbonden aan het Murray Theological College (MTC) van de RCZ. Een van zijn taken wordt de verdere ontwikkeling van het missionaire programma van de kerk in Zimbabwe, meldde GZB donderdagmorgen.

Van 2007 tot 2012 werkte hij als zendingspredikant in Zimbabwe, waar hij zich met name bezighield met de opleiding van predikanten en evangelisten en met de toerusting van gemeenteleden. Ds. Visser en zijn vrouw Anneke starten in september met een verkorte opleiding tot zendingswerker.

---

Lees ook in Digibron:

Ds. A. Visser wordt bijstand in Bussum (De Waarheidsvriend, 21-03-2013)

Ds. A. Visser doet intrede in Garderen (De Waarheidsvriend, 27-09-2012)

Zending in Zimbabwe : Ds. A. Visser laatste GZB-predikant Morgenster (De Waarheidsvriend, 12-04-2012)

Ds. A. Visser (GZB) terug uit Zimbabwe (De Waarheidsvriend, 08-12-2011)

Ds. Visser uitgezonden naar Zimbabwe (Reformatorisch Dagblad, 02-07-2007)

Shaare Zedekziekenhuis als voorbeeld : Ds. A. Visser: We willen in Israël de dienst der barmhartigheid verrichten, dat is onze taak (Reformatorisch Dagblad, 08-01-2007)

Ds. A. Visser als docent benoemd in Zimbabwe (Reformatorisch Dagblad, 27-09-2006)