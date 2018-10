GZB benoemt drie zendingswerkers voor Bosnië

De GZB heeft drie zendingswerkers voor Bosnië benoemd. Het gaat om Adré en Marja Lichtendonk en Heleen van der Sluijs. Dat maakte de zendingsorganisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland dinsdag bekend.

De zendingswerkers zullen zich gaan inzetten voor de opbouw van de kerk en de missionaire aanwezigheid in Bosnië. Adré Lichtendonk was sinds 1999 bureaumanager bij de stichting Hulp Oost-Europa. Van 1992 tot 1998 waren Adré en Marja voor de GZB werkzaam in Kenia. Heleen van der Sluijs werkte in het onderwijs.