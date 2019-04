GZB: aantal uitzendingen neemt toe

De Gereformeerde Zendingsbond (GZB) in de Protestantse Kerk was vorig jaar betrokken bij 56 uitzendingen. Ook werd er een grote groep nieuwe zendingswerkers benoemd.

Deze nieuwe werkers bereiden zich voor op een uitzending later dit jaar naar onder andere Indonesië, Bosnië en Centraal-Azië, blijkt uit het jaarverslag dat de organisatie vrijdag presenteerde. Het aantal zendingswerkers dat voor de GZB actief was, steeg van 42 in 2017 naar 43 vorig jaar.

De GZB schrijft over groei van de kerk in Thailand, op Cuba en de Filipijnen. Op de Filipijnen zijn in een periode van vier jaar 250 gemeenten bijgekomen. Als een van de oorzaken daarvan noemt de GZB de sterke focus van de Fillipijnse kerk waar zij mee samenwerkt op het planten van nieuwe gemeenten.

Door de groei is er grote vraag naar goed opgeleide voorgangers. „Niet alleen op de Filipijnen, maar ook in andere landen zoals Costa Rica, Zimbabwe en Algerije draagt de GZB daaraan bij.”

In 2017 ontving de GZB voor 8,2 miljoen euro aan giften. Ruim 3 miljoen daarvan was afkomstig van kerkelijke gemeenten. 484 gemeenten ondersteunen het werk van de GZB. De zendingsorganisatie heeft 27.618 donateurs. Om alle uitzendingen mogelijk te maken en om aan de vraag vanuit kerken waar de GZB mee samenwerkt te voldoen is het noodzakelijk dat de inkomsten stijgen, aldus de zendingsorganisatie.