Grote zorgen bij protestanten Bolivia over anti-zendingswet

Protestantse kerken in Bolivia zijn zeer bezorgd over een antizendingsartikel in het nieuwe Wetboek van Strafrecht dat van kracht dreigt te worden in het land. Kerken in Bolivia beleggen daarom zondag een dag van gebed en vasten.

Dat meldt de Amerikaanse website Christianity Today.

In artikel 88 van het nieuwe Wetboek van Strafrecht, dat op 15 december 2017 door het parlement is goedgekeurd, staat dat het werven, vervoeren, van vrijheid beroven of het bieden van gastvrijheid aan mensen met het doel hen te rekruteren voor of deel te laten nemen aan gewapende conflicten of godsdienstige- of gebedsorganisaties, een gevangenisstraf tussen de 5 en 12 jaar kan opleveren.

Mocht de nieuwe wet streng gehandhaafd worden, dan wordt het bijna onmogelijk om zending te bedrijven in Bolivia, zo concludeert Evangelical Focus, een Spaanse protestantse nieuwsdienst.

In Bolivia wonen zo’n 2 miljoen protestantse christenen. Zij vormen ongeveer een vijfde deel van de bevolking van ruim 11 miljoen. In Bolivia zijn bovendien tientallen zendingsorganisaties aanwezig, voor het merendeel van protestantse snit en afkomstig uit Noord-Amerika. Een deel van deze organisaties werkt onder indianen in de moeilijk bereikbare binnenlanden, maar er zijn ook zendelingen actief in de grote steden.

Een woordvoerder van een zendingsorganisatie die actief is in het land, maar die in verband met de onrustige situatie in Bolivia anoniem wil blijven, zegt dat er al langer sprake is van protesten tegen de wetswijziging. Hij stelt dat de situatie op dit moment escaleert en roept op tot gebed voor de kerken in Bolivia.

De Boliviaanse bond van protestantse kerken stelt dat invoering van de nieuwe wet indruist tegen de grondwettelijke vrijheid van godsdienst in het land en tegen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

President Evo Morales zal naar verwachting maandag een televisietoespraak houden waarin hij de wetswijziging aankaart. Verwacht wordt dat er dinsdag veel Bolivianen de straat op zullen gaan.

Ook in de afgelopen week gingen al duizenden Bolivianen de straat op uit protest tegen de wet, die ook andere vrijheden gaat beperken. Zo kunnen allerlei beroepsgroepen worden aangepakt die hun werk niet naar behoren doen – een wetsartikel dat tot grote onrust heeft geleid onder doktoren. Zij vrezen vogelvrij te raken doordat een klacht van een patiënt zomaar kan leiden tot celstraf. Ook journalisten zijn bezorgd: de wet biedt de overheid de mogelijkheid om mediavertegenwoordigers aan te pakken die iets schrijven wat tegen het zere been is van de regering.

De nieuwe wet maakt ook een einde aan het verbod op abortus in Bolivia. Zwangerschapsafbrekingen tot en met de achtste week van de zwangerschap worden daarmee legaal.

In november 2017 besliste het Boliviaanse hooggerechtshof dat er een einde komt aan de maximum zittingsduur van een president. De maximumtermijn tot dan toe was drie periodes van zes jaar. De huidige president, Morales, is aan zijn derde termijn bezig. De beslissing van het hooggerechtshof is dan ook een flinke opsteker voor de socialistische voorman, die ook een vierde zittingstermijn ambieert.