Grote opknapbeurt Jouster toren van Pisa

De toren van Westermeer in het Friese Joure staat al jaren scheef en een van de gevels dreigt in elkaar te zakken. Reden voor een grote opknapbeurt.

Stichting Beheer Rijksmonumenten in de gemeente De Fryske Marren besloot dan ook om de toren op de algemene begraafplaats van Joure te restaureren. Vorige week werden de eerste steigers geplaatst. „Wij hebben de toren in 2016 in bezit gekregen en toen was al duidelijk dat er heel wat aan gebeuren moest”, zegt voorzitter Jelle Belksma. „De toren heeft weleens kleine onderhoudsbeurten gehad, maar geen grote ingrepen.”

De scheefstand van de toren is een belangrijk aandachtspunt. „De toren stond in 2016 nog niet zo scheef als die van Pisa, maar het had al onze aandacht”, aldus Belksma. „We gaan de komende twee jaar meten of hij schever komt te staan. Als het erger wordt, dan moet er wat aan gedaan worden.”

In de tijd dat de toren nog een gemeentelijk monument was, waren er plannen om een geheel nieuwe betonnen fundering onder de toren aan te brengen. Maar dat gaat de stichting te ver. Verder wordt wel bijna alles onder handen genomen. Van de dakpannen tot de houten ladders aan de binnenkant.

De hele operatie kost zo’n 483.000 euro, waarvan 170.000 euro door de provincie en 60.000 door de gemeente wordt gesubsidieerd. De werkzaamheden nemen een halfjaar in beslag.

De toren van Westermeer is het oudste bouwwerk in Joure. De toren werd in de veertiende eeuw gebouwd als kerktoren voor het toenmalige dorp Westermeer. De exacte leeftijd is onbekend, maar in 1315 was er al sprake van een kapel bij Westermeer.

Joure ontstond als een soort buurtschap aan de westkant van het dorp. De oudste bronnen over Joure gaan terug tot 1466. In de jaren daarna groeide Joure verder en kreeg de status ”vlekke”, wat het midden houdt tussen een dorp en een stad. Joure kreeg later een eigen kerk, waardoor die van Westermeer overbodig werd.

De kerk werd rond 1700 gesloopt. De toren werd toen ook verlaagd en het oorspronkelijke zadeldak werd vervangen door een tentdak.

Westermeer werd in 1954 officieel als dorp opgeheven. De toren wordt alleen nog gebruikt voor het luiden van klokken bij begrafenissen.