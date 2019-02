De Grote Kerk in Veere ontvangt 750.000 euro van de BankGiro Loterij. Dat is dinsdag bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Het Scheepvaartmuseum Amsterdam.

De BankGiro Loterij verdeelde dit jaar een recordbedrag van ruim 79,4 miljoen euro onder 77 organisaties die werken op het terrein van cultuur en monumentenzorg in Nederland. De Grote Kerk in Veere moet een „cultuurpodium” worden.