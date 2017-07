Grote beurt voor Petrakerk in Urk

In wijk 8 in Urk staat, aan de Singel, de gereformeerde Petrakerk. Het is een van de drie kerken van de Gereformeerde Kerk Urk. Tien jaar geleden leek het erop dat de kerk zou verdwijnen. Nu is de Petrakerk gerenoveerd.

De afgelopen maanden stond de Petrakerk in de steigers. Vandaag of morgen worden de steigers weggehaald, dan zit de klus erop. Er is druk gesausd en geverfd, vanbinnen en vanbuiten. In de hal van de kerk zijn er een toiletgroep en een klein keukentje bijgekomen. Hier en daar is dubbel glas geplaatst. De bestrating rond de kerk is verbeterd en er is meer ruimte gecreëerd voor fietsenrekken. Aan de ramen en de kozijnen wordt nog gewerkt.

Daling en groei

K. Kaptijn was tot het begin van deze maand scriba van de Gereformeerde Kerk Urk: „De totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland, in 2004, had ervoor gezorgd dat er een grote groep van zo’n 800 leden vertrok naar andere kerken. We hadden drie kerken, de Petrakerk, de Bethelkerk en kerkelijk centrum De Poort. Even leek het erop dat we afscheid zouden moeten nemen van de Petrakerk. Gelukkig is dat niet gebeurd. We constateren inmiddels weer een groei in het ledenbestand. Voor een deel is dat natuurlijke aanwas door doopleden, maar ook is er instroom vanuit andere kerken in Urk. Maar waar dat aan ligt, valt echter moeilijk te zeggen. Wij willen een toekomstgerichte gemeente zijn. Mogelijk heeft dat op sommigen aantrekkingskracht. Misschien dat dát ’t is.”

De Petrakerk was al met al wel te groot geworden. De ruimte onder de galerij is door middel van een schuifwand dichtgemaakt. „Er waren vroeger 800 zitplaatsen. Dat zijn er nu nog 600. Het is nu veel intiemer geworden, en het zingt zelfs beter. De ruimte onder de galerij is nu ontmoetingsruimte. We ervaren dit als een flinke verbetering.”

Achterstallig onderhoud

De afgelopen jaren had de kerk achterstallig onderhoud opgelopen. „Door de onzekerheid over de toekomst van het kerkgebouw hebben we het onderhoud steeds voor ons uitgeschoven. Dat hebben we nu dus weer opgepakt. Alles met elkaar heeft het bijna drie ton gekost.”

Een paar zondagen kon de kerk niet gebruikt worden voor de erediensten. Toen zijn de leden verdeeld over de beide andere gereformeerde kerken.

Kroonluchters

Vier vakken met banken zijn op de preekstoel gericht. Aan het plafond hangen twee koperen kroonluchters. Links van de kansel staat een tekst op de muur, ”Welzalig die in Uw huis wonen”. En rechts: ”Zy pryzen U gestadig”. In de banken liggen Bijbels in de Herziene Statenvertaling en Urker liedbundels.

Het liturgisch centrum bevat een kansel, een doopvont, twee kerkenraadsbanken, een lezenaar, twee rekken met in totaal 24 collectezakken en een liturgietafel met een kaars en een vaas met bloemen. De oude kanselbijbel onder een glazen afdekplaat ligt open bij ”De Propheet Jesaja”, bij ”het XX Capittel”.

Architect Van der Laan

De Petrakerk dateert van 1955 en is gebouwd naar een ontwerp van architect F. van der Laan uit Delfzijl. Twee keer eerder onderging de kerk een opknapbeurt. In de periode 1983 tot 1985 werd de kerk gerestaureerd. En in 1991 werden er werkzaamheden uitgevoerd aan het interieur.

De Gereformeerde Kerk Urk telt 4600 zielen. Er zijn 125 ambtsdragers, 4 predikanten en een jeugdpastor in deeltijd. De gemeente heeft drie kerkgebouwen in gebruik, de Bethelkerk (wijk 3), de Petrakerk (wijk 8) en het kerkelijk centrum De Poort (Lange Dam).

Orgel van Sanders wordt gerenoveerd

In de Petrakerk in Urk staat een orgel van orgelmakerij J. C. Sanders en Zoon te Utrecht, gebouwd in 1956. Het instrument telt twintig registers, verdeeld over twee klavieren en pedaal. In 1991 werd het gerestaureerd door E. Leeflang (Apeldoorn), die ook de dispositie enigszins wijzigde.

Bert Meems van orgelmaker Reil uit Heerde is in het orgel aan het werk. Wat hij aan het doen is? „Het orgel krijgt een grote schoonmaakbeurt. De schokbalg achter het hoofdwerk wordt opnieuw beleerd, een groot deel van de registermechaniek gerestaureerd en het speelmechanisme wordt opnieuw ingeregeld. Het register Scherp van het bovenwerk maakt plaats voor een Dulciaan.”

Meems vindt dit een prima orgel. „Echt een orgel uit de jaren vijftig, maar het voldoet nog steeds uitstekend.”