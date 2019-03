Grootste keten christelijke boekwinkels VS sluit alle 170 filialen

LifeWay Christian Resources (LCR), de grootste keten van christelijke boek- en geschenkwinkels in Amerika, sluit dit jaar al haar 170 filialen.

Verkoop via internet is de belangrijkste oorzaak voor het besluit om de deuren van de winkels dicht te doen, zegt Brad Waggoner, directeur-bestuurder van LCR. „Onze omzet via internet stijgt, maar die compenseert bij lange na niet het omzetverlies dat we hebben door de sluiting van de winkels.”

De omzet van de christelijke boekenmarkt in Amerika vertoont al jaren een daling. Volgens de ECPA, de koepel van christelijke boekhandelaren, daalde die in 2017 3,8 procent – weliswaar minder hard dan de voorgaande drie jaren, toen de omzet gemiddeld 6,4 procent daalde.

Waggoner wijdt de neergaande lijn niet zozeer aan ontlezing, maar meer aan veranderend leesgedrag. „In plaats van boeken lezen mensen blogs en andere informatieve sites op internet.” De gedachte dat mensen het gedrukte boek vervangen door E-books imponeert hem niet. „Na een schijnbaar vliegende start van het E-book is er stabilisatie gekomen. Ik zie eerder dat jongeren weer meer naar een gewoon boek grijpen, omdat dit rustiger leest dan op een scherm.”

Dat LCR desondanks alle filialen gaat sluiten, vindt volgens Waggoner zijn reden in de hoge kosten voor personeel en voor de huur van winkelpanden. Bedroegen die in 2010 nog 2,3 miljoen dollar; in 2017 waren deze opgelopen tot 35,5 miljoen dollar.

De ook in Nederland bekende auteur Joel Rosenberg zegt in een reactie zich zorgen te maken. „Sinds ik in 2002 begon te publiceren, zijn er in Amerika ruim 2000 christelijke boekwinkels verdwenen. Wat overblijft, is vooral seculiere pulp.”

Waggoner betreurt de sluiting van de 170 winkels niet alleen om commerciële redenen. „Minstens zo jammer is dat de christelijke boekhandel uit de winkelstraat verdwijnt. Door aanwezig te zijn, werd een getuigenis afgegeven. Bovendien zijn veel winkels verbonden aan een kerkelijke gemeenschap en vaak werken er ook vrijwilligers die onder klanten evangelisatiewerk doen.”

LCR is gelieerd aan de Conventie van de Zuidelijke Baptisten, met 15 miljoen leden de grootste protestantse denominatie in de VS. De leiding van de Zuidelijke Baptisten stelt de regels vast voor het verkoopbeleid: geen boeken waarin het welvaartsevangelie wordt verdedigd, geen fictie over bovennatuurlijke ervaringen, enzovoorts. Sinds 2017 is LCR de grootste keten van christelijke boek- en geschenkwinkels. In dat jaar sloot Family Christian Stores al haar 240 winkels.