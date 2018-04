Groot verschil tussen preek en lezing

Zo’n 300 predikanten, van wie een groot aantal (aanstaande) voorgangers uit Nederland, zijn maandag afgereisd naar het Engelse Yarnfield om de jaarlijkse predikantenconferentie van de Banner of Truth bij te wonen.

De Banner of Truth geeft boeken uit van puriteinen en verspreidt puriteins gedachtegoed. Het thema van de conferentie, die tot en met 2016 bijeenkwam in Leicester, is ”Ministers of Christ” (dienaren van Christus).

Live: lezingen predikantenconferentie Banner of Truth

Geoff Thomas, die tientallen jaren predikant was in Aberystwyth (Wales), hield de openingspreek naar aanleiding van Handelingen 16:14. Hij benadrukte de noodzaak van het openen van gesloten harten. Hoewel God verschillende manieren gebruikt om zondaren te verlossen, is de opening van het gesloten hart een gemene deler. Het was Gods eigen initiatief waardoor het hart van Lydia geopend werd. Hij begon het goede werk in het leven van deze vrouw. De prediking van het Woord in de kracht van de Heilige Geest is daar het middel voor.

Volgens Thomas is het wonderlijke werk van Gods Geest bij het openen van zondaarsharten een bron van bemoediging voor dienaren van het Woord. „Waar zij niet toe in staat zijn, daar is Gods Geest wel toe in staat. Hij opent het hart dat gesloten is en geeft heilzaam zicht op de Heere Jezus. De heerlijkheid van Christus wordt aantrekkelijk voor zondaren en blijft een onuitputtelijke bron voor het geestelijk leven.”

In de avondlezingen staat het onderwerp van de prediking op het programma. In een drieluik behandelt de Amerikaanse theoloog Steven Lawson, stichter van de evangelicale organisatie One Passion Ministries en werkzaam voor Ligonier Ministries (een organisatie die het gereformeerd erfgoed wil verspreiden), de kenmerken van een Bijbelse prediking. Aan de hand van een gedeelte van Paulus’ brief aan Timotheüs wordt duidelijk dat preken onder alle omstandigheden de hoofdtaak is voor een dienaar van het Woord. „Het geestelijk peil van de gemeente hangt af van de volharding in en de toewijding aan het bedienen van het Woord”, aldus Lawson.

„We behoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. De Schrift is de bron van onze prediking, die wij op een begrijpelijke en verstaanbare manier hebben te brengen.”

Er is een groot verschil tussen een lezing en een preek, aldus Lawson. Waar een lezing bedoeld is om toe te rusten, is de prediking bedoeld om harten te raken en in vervoering te brengen. Het belang van een meditatieve grondhouding van de dienaar van het Woord wordt door Lawson benadrukt. „Zo alleen komen wij tot de geestelijke kern van de Schriften en kan er geestelijk leidinggegeven worden.”

Ongetwijfeld voor velen herkenbaar was de schets die Lawson gaf van diens eigen ontwikkeling in zijn preken. Als hij terugblikt op zijn bediening is er een toenemen te merken. „Niemand mag genoegen nemen met een bepaald niveau van prediking. De moeite, de worsteling en de strijd die gepaard gaan met het maken van een preek horen erbij en zijn heiligend voor het leven van een Evangeliedienaar.”

De predikantenconferentie duurt tot en met donderdag.

De auteur is hersteld hervormd predikant in Abbenbroek.