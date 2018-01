Groot deel mennonieten VS splitst zich af

Een conservatieve groep van 180 kerken heeft zich deze week afgesplitst van de Mennonitische Kerk in de Verenigde Staten.

De groep gaat zelfstandig verder onder de naam Lancaster Mennonitische Conferentie, meldde de Amerikaanse nieuwsdienst Christianity Today woensdag.

Reden van de afsplitsing is onenigheid over het homohuwelijk. Hoewel de kerk officieel homorelaties afwijst, zegenen diverse predikanten toch homohuwelijken in. Tegenstander vrezen dat de houding van de kerk ten aanzien van homoseksualiteit soepeler wordt.

De Mennonitische Kerk in de VS verliest met deze afsplitsing een zesde van haar leden. Momenteel heeft zij nog 80.000 leden.