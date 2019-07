Groot-Brittannië accepteert rapport christenvervolging

De Britse regering heeft alle aanbevelingen in het rapport over wereldwijde christenvervolging aangenomen. Dat liet de –inmiddels afgetreden– staatsecretaris voor Europa en Amerika, Alan Duncan, vorige week weten.

Het rapport van de bisschop van het Engelse graafschap Truro, Philip Mountstephen, vraagt de regering van Groot-Brittannië het initiatief te nemen voor een nieuwe resolutie van de VN-Veiligheidsraad. Die moet alle landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika oproepen om christenen te beschermen. In deze regio vindt volgens het rapport veruit de meeste christenvervolging plaats. In sommige gebieden dreigen christenen zelfs geheel te verdwijnen, concludeert Mountstephen. Een andere aanbeveling is het opleggen van sancties aan landen die de mensenrechten van christenen het grofste blijven schenden.

De bisschop stelt in het onderzoek dat bijna een derde van de wereldbevolking onder een bepaalde vorm van religieuze vervolging lijdt. Tachtig procent hiervan zou christelijk zijn.

Tijdens het debat over het rapport vorige week in het Britse Lagerhuis erkende Duncan dat de Britse overheid tot nog toe te terughoudend was in het protesteren tegen vervolging. „We moeten deze terughoudendheid overwinnen. Het bewijs voor christenvervolging rechtvaardigt een veel luidere stem.” Hij beloofde dat de regering de aanbevelingen uit het rapport zal gaan uitvoeren.

Christenvervolging is vaak ook een signaal van het schenden van de rechten bij andere minderheden in de wereld, stelde de Britse staatsecretaris. Daarom zal het opkomen voor de rechten van vervolgde christenen volgens hem ook ten goede komen van deze groeperingen.

Het onderzoek vond plaats in opdracht van minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken. Hij vond dat de overheden te lang hebben „zitten slapen” als het gaat om christenvervolging. Ook het rapport spreekt van „blindheid” voor geloofsvervolging. Een van de oorzaken hiervan zou zijn: het niet opnieuw in de fout willen vervallen van het vroegere ongenood ingrijpen in de koloniën.

Mountstephen laakt ook het gemis aan bewustzijn op de Britse regeringsdepartementen van de uitdagingen waar het christendom voor staat. Ambtenaren hebben een „gebrek aan religieuze geletterdheid.”