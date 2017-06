Groninger kerken in Amsterdamse Schoolstijl pakken uit

Vier Groninger kerken in de stijl van de Amsterdamse School doen in de maanden juni en juli mee aan een cultuurmanifestatie waarbij hun bouw en architectuur centraal staan. Aanleiding is de viering van honderd jaar Amsterdamse School. Die bouwstijl kenmerkt zich door het gebruik van expressieve en fantasierijke vormen.

Tijdens het interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen, zijn kunstenaars uit alle disciplines op zoek naar nieuwe wegen. Zij kijken op een nieuwe manier naar het gebruik van vormen, kleuren en expressie.

De vier deelnemende Amsterdamse Schoolkerken in Groningen zijn de Goede Herderkerk in Bedum (architect E. Reitsma), de voormalige gereformeerde kerk in Onderdendam (architect A. Wiersema), de Boazkerk (foto) in Westeremden (architect A. Wiersema) en de Kabzeëlkerk in Appingedam (architect E. Reitsma).

Behalve de Kabzeëlkerk zijn alle gebouwen eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. In Bedum en Onderdendam zijn tentoonstellingen over de architecten Reitsma en Wiersema ingericht. Westeremden koos voor films en lezingen en in Appingedam hebben concerten plaats die een beeld geven van de muziek uit het interbellum.