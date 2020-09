„Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.” - Efeze 4:15

De brieven van Paulus staan niet als gemakkelijk te boek. Over lange zinnen kun je zomaar struikelen. Het helpt echter als je probeert bij Paulus’ woorden iets te zien. Het zou mij niet verbazen wanneer hij bij het schrijven van deze woorden een zonnebloem voor ogen had: overdag draait de bloemknop op zonnige dagen mee met de zon en ’s nachts keert de bloemknop terug naar de oostelijke stand. De beweging is duidelijk. Groeien richting Christus. Hij is het Hoofd, staat er nadrukkelijk bij. Vanuit Christus, Die het Hoofd is, ontvangt het lichaam ook zijn samenhang. Zoals een zonnebloem tot volle bloei komt door de zon te volgen, zo bloeit de gemeente als wij persoonlijk en met elkaar groeien richting Jezus.

Gewicht kun je meten met een weegschaal. Lengte meet je met een rolmaat. Maar hoe meet je de groei, waarover het in onze tekst gaat? Niet je gewone groei, maar geestelijke groei. Hoe meet je of er na je belijdenis sprake van groei is? Hoe zit dat wanneer je ouder bent geworden? Is de groei eruit of blijven we groeien?

Deze groei heeft alles te maken met het werk van de Heilige Geest. In het hart is de Geest aan het werk en daardoor verandert ons leven. In een van zijn brieven zegt Paulus dat heel mooi: „Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd” (Galaten 5:24). Dat is geen eigen prestatie, maar het werk van de Geest, Die ook in mij wil werken. Enerzijds de strijd en de worsteling met je eigen zwakheden. Op je knieën komen om je machteloosheid en zwakheid te belijden. Anderzijds het lied: „Vul mij met Uw Geest steeds meer.” Voor de Heilige Geest is er geen mooier werk dan ons te laten groeien richting Jezus. Net als de zonnebloem de gehele dag door op Christus gericht zijn. Zijn Naam betekent: Gezalfde. Hij is gezalfd om onze unieke Hogepriester te zijn, want Hij heeft Zijn eigen lichaam aan het kruis geofferd. Hij is onze hoogste Profeet en Leraar. Bij Hem is alle wijsheid te vinden. En ten slotte gezalfd om voor eeuwig onze Koning te zijn. Een koningschap dat voor altijd zal duren en dat door geen crisis kan worden overwonnen.

Geen twijfel mogelijk over de richting van de groei. Maar wat bevordert de groei? Voor een baby is het duidelijk: melk als brandstof voor de cellen die zich delen en delen. Daardoor groeit een baby tot kind en van kind tot een volwassen man of vrouw. Maar wat is nodig voor geestelijke groei? Ook daarover heeft Paulus iets te zeggen: „door ons in liefde aan de waarheid te houden.” In het eerste hoofdstuk van de brief verbindt de apostel de waarheid met „het Evangelie van uw zaligheid.” Waarheid heeft dus alles te maken met de Goede Boodschap. Wil je het heel kort zeggen: de waarheid is Christus! God gaf Zijn eigen, geliefde Zoon tot redding en behoud. Dat is de waarheid. En de liefde is: dat je iedereen gunt om die waarheid te leren kennen.

Nog eenmaal de vraag: hoe weet je of je groeit? Luister naar Johannes de Doper: „Hij moet meer worden, maar ik minder.” Zo wonderlijk gaat het er aan toe in Gods Koninkrijk.