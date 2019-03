Grieken boos op Erdogan om uitspraak over Hagia Sophia

De Griekse regering is woedend over een uitspraak van de Turkse president Erdogan zondag over de Hagia Sophia in de Turkse stad Istanbul, ooit een Grieks-orthodoxe kathedraal, nu een museum. Erdogan zei dat de status van het gebouw gewijzigd kan worden in moskee, zo berichtte de Britse nieuwssite Christian Today deze week.

Erdogan gaf in het interview aan het „geen vreemd voorstel” te vinden om de Hagia Sophia te veranderen in een moskee. „Zoals u weet, kreeg de moskee in 1935 een bestemming als museum, als een afspiegeling van de mentaliteit van de CHP, de Republikeinse Volkspartij. Wij kunnen ook een stap zetten en dat veranderen.”

Volgens de Griekse regering zou het een „belediging” voor christenen zijn als de voormalige kerk als een moskee zou worden beschouwd.

De Hagia Sophia was een kathedraal van de Grieks-Orthodoxe Kerk totdat de Ottomanen in 1453 Constantinopel veroverden. Nadien werd het gebouw een moskee. In 1935 richtte Atatürk, de grondlegger van Turkije, het in als een museum.

George Katrougalos, de Griekse minister van Buitenlandse Zaken, reageerde furieus op de uitspraken van de Turkse president. „Het is niet alleen een belangrijke kathedraal voor het christendom -vele eeuwen zelfs de grootste- maar ook voor de rest van de wereld. UNESCO heeft het gebouw erkend als onderdeel van ons wereldwijde culturele erfgoed”, zei hij. „Daarom is elk tornen aan de status van het gebouw niet alleen een krenking van de gevoelens van christenen, maar is het ook een belediging van de internationale gemeenschap en de internationale wetgeving.”