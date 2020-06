Grapperhaus bezoekt zondag ggiN De Hoeksteen in Barneveld

Minister Grapperhaus hervat zijn bezoekronde aan de kerken nu de coronamaatregelen stap voor stap worden versoepeld. Zondag bezoekt hij een dienst in Barneveld.

De bewindsman, die behalve minister van Justitie ook minister van Eredienst is, is voornemens de avonddienst bij te wonen in kerkgebouw De Hoeksteen. In dit bedehuis komt de plaatselijke gereformeerde gemeente in Nederland samen. De dienst zal geleid worden door de eigen predikant, ds. J. Roos.

Grapperhaus besprak zijn voornemen om als minister van Eredienst weer kerkdiensten te gaan bezoeken zaterdag met enkele Kamerleden, onder wie SGP-voorman Van der Staaij. „Ik heb daarbij aangegeven dat deze grote gemeente de komst van de minister zeker zou waarderen”, aldus Van der Staaij maandagochtend, die aangeeft samen met SGP-senator Peter Schalk zijdelings een bemiddelende rol te hebben gespeeld.

Van der Staaij weet nog niet of hij de minister zondag zal vergezellen. „We hebben natuurlijk nog wel te maken met de dertigmensennorm”, benadrukt hij.

Via zijn woordvoerder liet Grapperhaus maandag weten de contacten die hij de afgelopen weken via het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) met de kerken had als constructief en goed te hebben ervaren. „Maar de minister is ook erg benieuwd wat de beperkingen van de afgelopen weken voor de kerken zelf hebben betekend. Hij pakt de bezoekronde niet alleen op om zo zelf weer diensten te kunnen bijwonen en beleven, maar ook om met kerkgangers terug te blikken op hun ervaringen”, aldus de woordvoerder.

Dat de dertig- en honderdmensennorm grote gemeenten zoals die in Barneveld voor lastige vragen stelt over het selecteren van kerkgangers voor hun diensten is op het ministerie bekend. „Als de kerk dat na de dienst wil aankaarten, is daar wat de minister betreft natuurlijk ruimte voor.”

Maatwerk

Scriba H. Morren van de gereformeerde gemeente in Nederland is blij met de komst van Grapperhaus zondag. „We hebben hem uitgenodigd omdat we om ons heen zien dat er in verschillende sectoren versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk is. Van verschillende kanten is gepleit voor maatwerk in de kerken. Tot nog toe horen we daar nog weinig van. In juni blijft het maximum aantal kerkgangers op 30 staan, in juli mogen er slechts 100 komen. Terwijl er in ons grote kerkgebouw met anderhalve meter afstand veel meer mensen bijeen zouden kunnen komen. De hele gemeente ziet weer uit om op te mogen gaan. Het bijeenkomen als gemeente, die als één familie is, is een wezenlijk onderdeel en opdracht die de Heere gesteld heeft in Zijn Woord: Laat de onderlinge bijeenkomsten niet na. Het zou heel erg zijn als het beeld gaat postvatten dat onlinekerkdiensten de oplossing zijn, terwijl dit een noodoplossing is. Daar willen we de minister graag deelgenoot van maken en hopen dat het mag helpen tot het opschalen van het aantal kerkgangers middels maatwerk. Bovenal hopen we dat de minister ook een persoonlijke zegen op de prediking mag ontvangen.”

Rijnsaterwoude

Afgelopen zondagmorgen bezocht Grapperhaus de protestantse gemeente in Rijnsaterwoude. Voorganger was dr. René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Het was de tweede dienst in coronatijd die de minister, zelf rooms-katholiek, bezocht – afgelopen maandag, Tweede Pinksterdag, woonde hij een rooms-katholieke dienst in Rotterdam bij.

De Reuver: „Er stonden plastic stoelen opgesteld, die de rieten stoelen vervingen omdat deze niet afneembaar waren. De stoelen stonden anderhalve meter naast elkaar zodat de kerk nog redelijk vol leek. We hebben niet gezongen, maar ik heb wel via filmpjes liederen laten horen. Grapperhaus zei na afloop dat hij zelfs de neiging had om mee te zingen, maar dat kon dus niet.”

De Reuver las uit de Bijbel gedeelten van Nicodemus, de strijd tussen vlees en Geest bij Paulus (in Romeinen 8) en de roeping van Mozes bij de brandende braambos. „Het thema van de preek was drie-zaamheid tegenover eenzaamheid. De coronacrisis heeft veel eenzaamheid gebracht. Mozes werd door zijn ontmoeting met God bij de brandende braambos –verwijzing naar het vuur van Pinksteren– uit zijn eenzaamheid geslingerd en in verbinding met God en Zijn volk gezet.”

Na afloop heeft De Reuver nog een halfuur met de minister nagepraat over de preek en de impact van de coronacrisis op het kerkzijn, samen met twee kerkenraadsleden en een predikant uit de classis. „Met name het gedeelte over Mozes sprak de minister aan. Mozes werd een leider van het volk en liet zich leiden. Dat beeld ging met de minister mee, zei hij. Grapperhaus kwam niet om de regeltjes te controleren, maar gaf blijk van solidariteit met de kerken. Hij liet weten dat het coronavirus momenteel doodsoorzaak nummer één in Nederland is en dat daarom de beperkende maatregelen voor de kerken nodig zijn. De opgehoopte rieten stoelen waren er het trieste beeld van.”