Grandeur en eenvoud in hervormde kerk Driezum

Het interieur van de hervormde kerk te Driezum ziet er na een restauratie weer keurig uit. Grandeur en eenvoud gaan samen in een Friese dorpskerk.

Bij binnenkomst vallen de grafzerken in het brede middenpad al op. Vanaf de deur tot de preekstoel ligt het er vol mee. De meeste zijn van de jonkheren die hier vroeger de lakens uitdeelden, de Van Sytzama’s, de Canters en de Goslingha’s.

Houten vloeren

Een grote, beschadigde steen, met het jaartal 1552, ligt dichtbij de preekstoel. Met wat moeite is te lezen: „De edele en erntfeste Feije van Goslingha.” „Voor de restauratie lag er een houten vloer op de grafzerken. De zerken lagen overal onder de vloer verspreid. Van een aantal waren stukken uitgezaagd om de vloerbalken te kunnen leggen”, zegt vrijwilliger Piet Wiersma, die aan het werk is.

Dichtbij de kansel staan de oude herenbanken, waar vroeger de adellijke geslachten zaten. Een houten bord met het wapen van Sytzama staat nog op de vloer. Het wordt later boven de bank van de Sytzama’s geplaatst.

Aan de muur hangen de rouwborden, in heldere kleuren, met de wapens van adellijke geslachten. Ze zijn nog niet allemaal gerestaureerd. „Dat gebeurt onder toezicht van Monumentenzorg”, verklaart ouderling D. van der Zee, scriba van de hervormde gemeente. Een van de mooiste is van Sicco van Goslingha, die vroeger grietman van Franekeradeel was. Blauw, wit en goud zijn dominante kleuren in dat bord. Zijn naam staat in gouden letters op een zwarte ondergrond.

Rode tegels

De rest van de kerk is eenvoudig. Achterin staat nog een aantal oude banken. Verder zijn er stoelen met blauwe zittingen geplaatst, 110 in totaal. De houten vloer is vervangen door rode tegels. Een deel ervan kwam onder de houten vloer vandaan, andere tegels zijn afkomstig van oude vloeren elders. „Het verschil is voor een leek niet te zien.”

Dichtbij de kerk aan de Van Sytzamawei staat Rinsma State, eens in handen van de familie Van Sytzama. Het huis herinnert aan de grandeur van weleer.

Iets verderop aan dezelfde weg woont ds. L. H. Oosten, een van de grondleggers van het Reformatorisch Dagblad. Hij was van 1976 tot 1984 predikant in het nabijgelegen Wouterswoude en consulent van de hervormde gemeente van Driezum, waar hij veel pastoraal werk gedaan heeft.

„Ik voel me thuis onder de mensen hier”, zegt ds. Oosten. „Mijn vrouw komt uit de omgeving en mijn voorgeslacht ook. De kerkgangers houden van eenvoud. Je moet hier niet in de kerk komen met een opvallend grote hoed op. Ook de kleur zwart speelt hier niet. De mensen zijn niet zo op uiterlijkheden gespitst.”

De identiteit van de streekgemeente is bevindelijk gereformeerd, aldus de emeritus predikant. „Als het karakter van de prediking zou veranderen, zou het kerkgebouw voor een groot deel leeglopen. De kerk is in het begin van de vorige eeuw gestempeld door de prediking van de predikanten J. W. A. Woldringh en C. B. Holland. Toen heeft hier een opwekking plaatsgevonden. Ik heb nog mensen gekend die in die tijd tot bekering gekomen waren. Ze spraken goed van God en van Christus. Ze vertelden niet over hun gemis omdat ze dat niet bevorderlijk vonden voor de eer van God.”

Catechisanten

Ouderling Van der Zee vertelt over de betrokkenheid van jongeren op het Woord. Dat blijkt uit het feit dat er dit seizoen twaalf, meest jonge belijdeniscatechisanten zijn, een groot aantal voor de kleine gemeente. „Belijdenis doen is hier een bewuste keuze. We zijn blij met de restauratie van de kerk, maar nog veel meer met Gods werk in de gemeente.”

Vrijwilligers bij restauratie kerkgebouw

„De kerkenraad deed nooit tevergeefs een beroep op de gemeente om te helpen”, vertelt ouderling D. van der Zee. „Maar het moet in deze regio niet te veel georganiseerd gebeuren. In sommige gemeenten werkt men met lijsten, waarop precies staat wie wat en wanneer moet gaan doen. Dat was aanvankelijk ook ons idee, maar zo werkte het hier dus niet. We knepen ’m wel even toen gemeenteleden werden gevraagd zich op te geven voor vrijwilligerswerk en er zich maar weinigen aanmeldden.”

Het viel uiteindelijk mee. „Toen we begonnen met het werk, zag het opeens zwart van het volk”, zegt Van der Zee. „Ze waren allemaal gekomen om te helpen: jong en oud, man en vrouw. De betrokkenheid van de gemeente is groot.”