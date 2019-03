De Amerikaanse zendings- en hulporganisatie Gospel for Asia moet omgerekend zo’n 33 miljoen euro terugbetalen aan sponsors.

Dat is de uitkomst van een slepende rechtszaak die drie jaar heeft geduurd, zo meldde Christianity Today deze week.

Gospel for Asia, opgericht in 1979, was aangeklaagd omdat veel sponsorgeld helemaal niet in de landen van bestemming –zoals India en Nepal– terechtkwam. Van elke dollar ging maar dertien cent naar hulpbehoevende kinderen en families.