Google verwijdert YouTubekanaal HHJO

Het YouTubekanaal van de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) is ruim vier weken geleden offline gehaald door de videosite van Google. Omdat de organisatie bij YouTube geen gehoor krijgt, wendt ze zich nu tot de achterban, om zo de video’s zo snel mogelijk weer online te krijgen.

Begin januari ging het YouTubekanaal van de HHJO ineens offline. Van de ene op de andere dag kregen bezoekers van het kanaal de melding dat het account is beëindigd. De reden die YouTube noemt: „herhaaldelijke of ernstige schendingen van het YouTube-beleid tegen spam, misleidende praktijken en misleidende content of andere schendingen van de servicevoorwaarden.”

Voor de HHJO kwam de actie van YouTube als een grote verrassing, aldus senior jeugdwerkadviseur Steven Middelkoop. „We hebben van YouTube geen eerdere waarschuwingen ontvangen.” Naar de precieze reden van het verwijderen van het account kan Middelkoop alleen maar gissen. „Misschien heeft iemand aan YouTube gerapporteerd dat er iets niet in orde is met de inhoud van de video’s. Of het is vanwege onze 18+-vermelding bij sommige opnames van conferentielezingen.” Het kan zijn dat YouTube die heeft opgevat als ontoelaatbare inhoud die niet door jeugd gezien mag worden. Voor Middelkoop blijft het de vraag hoe het kan dat een kanaal met een christelijke boodschap ineens niet meer door de beugel zou kunnen. „Hoewel onze boodschap natuurlijk wel haaks staat op de tijdgeest.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat YouTube een kanaal verwijdert vermoedelijk om religieuze inhoud. Eind januari 2017 ontdekte de Canadese christelijke organisatie SermonIndex dat duizenden preken niet meer online stonden. Nadat de organisatie bezwaar indiende, herstelde YouTube het kanaal binnen enkele dagen.

De HHJO heeft juridisch advies ingewonnen en tweemaal bezwaar ingediend bij YouTube. Een echt inhoudelijk antwoord ontving de jongerenorganisatie niet. Middelkoop: „Het lijkt erop dat we in de communicatie met YouTube te maken hebben met standaardreacties in plaats van dat er sprake is van een dialoog.” Nu doet de jongerenorganisatie een beroep op haar achterban. De HHJO vraagt het publiek via sociale media om bezwaar in te dienen bij de videowebsite. Middelkoop hoopt dat het kanaal zo weer snel in de lucht is.

YouTube liet vrijdagmorgen weten dat ze niet ingaat op individuele gevallen. Communicatiemanager Rachid Finge: „Iemand die vindt dat een video niet door de beugel kan, kan dat bij YouTube melden. Ons team bekijkt de video dan. Wanneer een kanaal zich meerdere malen niet aan de regels houdt, kan het verwijderd worden. Wat er gebeurd is met het HHJO-kanaal weet ik op dit moment niet.”

YouTubekanaal HHJO weer online