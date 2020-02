Goede Herderkerk Barneveld toch niet dicht

De hervormde gemeente in Barneveld gaat de Goede Herderkerk aan het Jan Seppenplein toch niet sluiten. Dat heeft de algemene kerkenraad op advies van het college van kerkrentmeesters besloten.

De afgelopen maanden zijn twee opties uitgebreid onderzocht: verbouw of nieuwbouw op de plek van kerkelijk centrum Rehoboth aan de Nieuwe Markt, eventueel in combinatie met appartementen, óf een nieuwe, grote kerk elders in Barneveld. In beide scenario’s zou de Goede Herderkerk worden verkocht en blijft daarnaast de monumentale Oude Kerk in het centrum van Barneveld in gebruik.

De conclusie is nu dat de gemeente „onvoldoende financiële middelen bezit om plannen van deze omvang uit te voeren.” Forse investeringen zouden een onverantwoorde financiële druk op de begroting veroorzaken, aldus de kerkrentmeesters op de internetsite van de hervormde gemeente.

Er wordt nu een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Allereerst wordt de Goede Herderkerk opgeknapt. Bestaande ‘ongemakken’ worden zoveel mogelijk opgelost. Voor Rehoboth wordt voorlopig alleen het direct noodzakelijke onderhoud verricht. Op dit moment is onvoldoende geld beschikbaar voor het benodigde onderhoud en renovatiewerk om alle gebouwen aan te passen aan de eisen van deze tijd. Uitgangspunt is dat er genoeg financiële middelen moeten zijn en blijven voor prediking en pastoraat (predikanten en kerkelijk werkers).

