”Goed om te horen!” jaarthema HGJB

De Hervormd-Gereformeerde Jeugdorganisatie (HGJB) heeft als jaarthema voor het seizoen 2020-2021 gekozen ”Goed om te horen!”

Daarmee wil de HGJB benadrukken dat het evangelie ook in 2020 een goede en belangrijke boodschap is, zo liet zij woensdag weten. „Maar om dat goed te horen, is wel een serieuze luisterhouding nodig. Uitgangspunt voor de startzondag is 1 Samuël 3:1-10, waarin de jonge Samuël tegen God zegt: „Spreek, Heere, want Uw dienaar luistert.”

Rond het jaarthema verschijnen verschillende materialen.