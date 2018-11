„Goed gesprek” Halsema en voorgangers

Kerkleiders in Amsterdam en burgemeester Halsema vonden elkaar donderdag tijdens een gesprek in een vraag: ”Hoe kunnen wij de stad dienen?”

Er werd gesproken over eenzaamheid, de waarde van geloofsgemeenschappen in het lenigen ervan en andere functies van kerken in gemeenten in een stadsmaatschappij. „Voor herhaling vatbaar”, zegt duoraadslid Gerjan van den Heuvel van de ChristenUnie in Amsterdam, de partij die het gesprek aankaartte en koos voor een breed palet aan religieuze vertegenwoordigers.

Die vonden „het goede gesprek” ook waardevol. „Vandaag zat ik aan de rechterhand van Femke Halsema”, twitterde Martijn van Leerdam, predikant van de Protestantse Kerk Amsterdam. Ook aanwezig was voorganger Joël Boertjens, van de baptistengemeente De Verbinding.

Voor Boertjens was het de tweede keer binnen een week dat hij aan tafel zal met Halsema. Vandaar zijn tweet: „Overigens zijn er ook weken dat ik de burgemeester niet twee keer per week spreek, hoor.”

Boertjens sprak Halsema een week geleden over het bedreigen van bekeerlingen in de hoofdstad. Hij leidt elke week een samenkomst van enkele honderden mensen, van wie velen tot een andere religie behoorden. Vooral moslims die christen worden, hebben last van dreigementen of erger, in Nederland, in 2018.

Boertjens gaf op 11 december vorig jaar lucht aan die intimiderende omstandigheden in interviews met het Reformatorisch Dagblad en de website CIP.nl. Aanleiding was het feit dat een van zijn gemeenteleden door verscheidene moslims werd bedreigd in een asielzoekerscentrum. Ook vertelde de dominee dat de zoon van een moslima na zijn bekering in elkaar is geslagen. „Wat mij vooral zo boos maakt, is dat we dit in een land als Nederland toestaan en het hierover veel te stil blijft”, zei hij.

Het verhaal leidde tot vragen in de Amsterdamse gemeenteraad, vanuit de CDA- en VVD-fractie. Aanvankelijk was de reactie van de gemeente onwillig, want het zou niet terug te vinden zijn in de statistieken van het Amsterdamse welbevinden. Boertjens sprak met raadsleden van CDA, VVD, ChristenUnie en Forum voor Democratie.

De problematiek kwam in september aan de orde tijdens een debat in de Amsterdamse gemeenteraad. De raad nam geen genoegen met de ambtelijke antwoorden en Halsema nam na haar aantreden als burgemeester van de hoofdstad de handschoen op.

Het bedreigen van bekeerlingen bestaat in Amsterdam en het wordt onderzocht, stelde ze. Ze beloofde toen ook in gesprek te gaan met Boertjens en voegde de daad bij het woord. Dat onderzoek naar het lastigvallen van bekeerlingen wordt nu op touw gezet.