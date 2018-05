Goed bezette De Oase start nieuwbouw

Het diaconaal gastenhuis De Oase in Ouddorp is vrijwel steeds volledig bezet. De bezettingsgraad was vorig jaar 97 procent. Dit jaar is er met nieuwbouw gestart.

Dat meldt het onlangs verschenen jaarverslag van De Oase. In 2017 ontving het gastenhuis 75 gasten. Een negental meldde zich aan voor een tweede verblijf. Gemiddeld verbleven zij 35 dagen in De Oase. Gasten waardeerden hun verblijf gemiddeld met een 8,5.

De Oase is een diaconaal gastenhuis in Ouddorp met een reformatorische identiteit. Het is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.