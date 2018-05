Godsdienstvrijheid in Nepal onder druk

Een reeks incidenten en nieuwe wetgeving maakt de situatie voor christenen in Nepal steeds lastiger.

De Nepalese minister van Binnenlandse Zaken verklaarde in april dat de overheid strenger gaat optreden tegen christenen die hoe dan ook betrokken zijn bij bekeringen. Het land heeft een wet aangenomen die godsdienstige bekering illegaal maakt. Veel christenen voelen zich door deze wet aangevallen. Het aantal christenen groeit sterk in het bergland en bedraagt nu 1,5 miljoen.

Volgens ds. Bram Krol van de stichting Himalayan Evangelical Fellowship, verslechtert de situatie in rap tempo, zo zei hij dinsdag. „Sinds enkele maanden zijn al maatregelen van kracht tegen de inkomsten van kerken en evangelische bewegingen.” Van geld dat vanuit het buitenland naar Nepal wordt overgemaakt, moet worden aangetoond dat het niet gebruikt wordt voor kerkelijke doeleinden. Daarbij wordt volgens hem van christenen gevraagd een vragenlijst in te vullen met hun persoonlijke gegevens en met informatie over hun kerk.

Een rooms-katholieke kerk in Nepal is op 5 mei in brand gestoken, meldde Christian Solidarity Worldwide. Het gebouw was eigendom van een nieuwe parochie met twintig leden. Het interieur is afgebrand. De Federatie van Nepalese christenen (FNCN) gaf een persverklaring uit, waarin de organisatie een reactie eist van de overheid en vraagt om een onderzoek naar de daders. Zij noemde de aanval „een onmenselijke handeling” en bestempelde die als een directe aanval op religieuze minderheden in Nepal. De federatie roept de regering op om christenen te beschermen.

In een kerkgebouw in de stad Panchtar is op 10 mei brand gesticht. In de hoofdstad Danghadi was er een bomaanslag op een kerk. In beide gevallen vielen er geen gewonden, meldde de FNCN.

Hindoepriester

Begin deze maand pakte de politie drie vrouwen en zes jongeren op. De vrouwen probeerden volgens de politie een andere vrouw te bekeren door haar werk voor te spiegelen, aldus The Himalayan Times. De jongeren waren op weg naar een christelijke bijeenkomst.

In april werd een christen beschuldigd van een mislukte aanslag op een hindoepriester. Onderzoek wees naderhand uit dat die verdachtmaking onterecht was. Een afvaardiging van FNCN sprak hierover met de minister van Binnenlandse zaken. Hij beloofde dat hij actie zou ondernemen tegen valse beschuldigingen tegen christenen. De vice-voorzitter van de FNCN, Kuber Gurung, liet weten dat de overheid positief staat tegenover de eisen van de christelijke gemeenschap.