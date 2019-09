Gods wonen in tabernakel en tempel is niet vanzelfsprekend

Hoe woont God bij de mensen? Deze vraag stond zaterdag centraal op het jaarlijkse Studiebijbel Symposium dat zaterdag in Veenendaal werd gehouden met zo’n zestig belangstellenden.

Het symposium was georganiseerd door het Centrum van Bijbelonderzoek (CvB), een stichting die onder andere de Studiebijbel uitgeeft.

Dr. Mart-Jan Paul, die als oudtestamenticus een bijdrage leverde aan de Studiebijbel, hield een lezing over ”Hoe en waarom woonde God in de tabernakel en tempel?”. Dr. Paul, hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en docent aan de Christelijke Hogeschool Ede, stelde dat vanaf Genesis God op vertrouwelijke wijze omgang heeft met Zijn schepsel. Ook na de zondeval daalt God af en heeft Hij met sommigen, bijvoorbeeld Henoch en Noach, zo’n vertrouwelijke omgang die in de Bijbel wordt beschreven als „wandelen met God.”

De oudtestamenticus riep ertoe op niet te lichtvaardig over die nabijheid van God te denken. Gods heiligheid blijkt bij de wetgeving op de berg Sinaï, waar het volk gepaste afstand moet nemen. Dat God niet ‘zomaar’ bij mensen kan wonen, blijkt uit alle voorschriften bij de offers in en rond de tabernakel en in het bijzonder uit de betekenis van het verzoendeksel. De offers in de tabernakel en de latere tempeldienst zijn er weliswaar een en al uitdrukking van dat God bij Zijn volk wil wonen, maar ze prediken ook dat de heilige God de zonden van Zijn volk niet licht opneemt.

Drs. Gijs van den Brink, hoofdredacteur van het CvB, betoogde in zijn lezing ”Hoe woont God in Christus en hoe woont Hij in de christelijke gemeente?” dat Jezus Christus als het vleesgeworden Woord ook de personificatie van de Wijsheid van God is. Christus en Zijn gemeente worden beschreven in termen die zijn ontleend aan de tabernakel en de tempel. Paulus beschrijft de gemeente als de tempel Gods en past Leviticus 26:11-12 toe waar God uitspreekt dat Hij bij Zijn volk woont en onder hen wandelt. „De kerk is geen organisatie of een bedrijf, maar als levend Lichaam van Christus de woonplaats van God. Net als Jezus, Die niet alleen mensen maar ook de schepping wilde herstellen, zou de kerk meer aandacht voor de totale schepping moeten hebben”, aldus drs. Van den Brink.

De uit Peru afkomstige Evelyn Flores Infantes maakte bekend dat de Spaanstalige versie van de Studiebijbel in Latijns-Amerika een goede ontvangst heeft. De BibliaDeEstudio heeft inmiddels online al 13.155 gebruikers. Zij is nu ook als app compleet te downloaden. Die voorziet in een behoefte, omdat in Zuid-Amerika internetverbindingen vaak zwak zijn en er weinig betrouwbaar Bijbelstudiemateriaal in het Spaans beschikbaar is.