Glossy ”Ludger” over evangelisatie

Het Katholiek Nieuwsblad, opinieblad De Nieuwe Koers en de Ludger Kring hebben vorige week aangekondigd dat zij in oktober een gezamenlijke glossy uitgeven onder de naam ”Ludger”.

In de glossy, die genoemd is naar en thema’s bevat uit het leven van missionaris Ludger (742-809), staat beschreven welke ervaring Nederlanders hebben met evangelisatie en welke meningen ze er over dit onderwerp op nahouden, aldus de organisatoren.

Er wordt momenteel een online enquête gehouden. In de lijst staan onder meer vragen over straatevangelisatie en over de mate waarin mensen de namen van missionarissen nog kennen.

De glossy wordt verspreid via boekhandels in Nederland.