GlobalRize kan groei chatcontacten nauwelijks aan

Zendingsorganisatie GlobalRize kan het aantal vragen over de Bijbel dat via sociale media binnenkomt, bijna niet aan.

Dat meldde de organisatie vrijdag. Meer dan 3,5 miljoen mensen volgen BiblWord, de Engelstalige Facebookpagina van GlobalRize. Dat levert een stroom aan reacties op.

Begin 2018 begon GlobalRize met een chatservice, waar mensen vragen konden stellen over de Bijbel. Het aantal gesprekken is sindsdien toegenomen van 80 naar ruim 300 per dag. GlobalRize heeft 25 vrijwilligers die vragen beantwoorden, maar ziet uit naar uitbreiding van het team, zegt coördinator Catharinus Doornbos.