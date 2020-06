GlobalRize helpt kerk bij digitale evangelisatie en toerusting

Hoe kom je in deze tijd als kerk in contact met niet-christenen of met gemeenteleden? GlobalRize, een organisatie voor internetzending, heeft daar een oplossing voor bedacht: Kerk Digitaal.

De organisatie komt deze week met een onlineplatform waarop een kerk cursussen kan aanbieden aan onkerkelijken en gemeenteleden. Op het platform staan drie missionaire Bijbelcursussen: over de basis van de Bijbel, het leven van Jezus en het eeuwige leven. Een gemeente kan belangstellenden hiervoor uitnodigen en hen begeleiden.

Video’s

Verder bestaat het aanbod uit verschillende cursussen voor gemeenteleden, vergezeld door video’s, over onder andere het Onze Vader, Bijbellezen, Job en het lijden en Romeinen.

Iedere kerk kan zelf een aantal cursussen kiezen die ze haar leden wil aanbieden. Kerkleden werken individueel de cursusstof door en kunnen daarna doorpraten tijdens een persoonlijk gesprek of op een digitale bijeenkomst.

Sociale media

Kerken die meedoen krijgen een subdomein op Kerk Digitaal met een eigen logo en kleurstelling. Ook kan iedere kerk zelfontwikkelde cursussen op het platform te zetten. Bij elke standaardcursus uit het aanbod van GlobalRize is het mogelijk om de inleiding aan te passen met een eigen welkom en specifieke informatie voor de deelnemers.

GlobalRize wil plaatselijke gemeenten ondersteunen bij digitale evangelisatie en biedt diverse trainingen aan, bijvoorbeeld over de inzet van sociale media in het evangelisatiewerk en de chatfunctie op de eigen kerkelijke website.

De organisatie organiseert op 17 juni, 1 juli en op 5 augustus een webinar voor kerken die geïnteresseerd zijn in het gebruik van Kerk Digitaal.

Arjan Vaders, begeleider taalteams bij GlobalRize, ziet het platform als de ideale oplossing voor kerken in coronatijd. „Het lijkt erop dat het nog wel even gaat duren voordat de kerken weer opengaan voor iedereen. Sommige gemeenten zijn online goed zichtbaar, andere niet. Via onze leeromgeving kunnen alle kerken, van oud gereformeerd tot pinkstergemeente, onkerkelijken bereiken en hun leden toerusten.”

globalrize.nl