Global Rize presenteert cursusplatform en gebedsapp

Internetzendingsorganisatie GlobalRize –die onder meer de veelbezochte Facebookpagina Biblword beheert– lanceert morgen tijdens een open dag in Oldebroek twee nieuwe initiatieven: cursusplatform Learnnn.com en een gebedsapp: PrayAssist.

Learnnn.com is ontwikkeld om kennis en cursussen gemakkelijker te kunnen delen. GlobalRize biedt sinds een jaar Bijbelcursussen aan via internet en wil de software die ze daarvoor ontwikkelde kosteloos beschikbaar stellen aan andere christelijke organisaties. Christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere deed mee met een proef en maakt inmiddels ook gebruik van het cursusplatform.

Evangelisatie via internet maakt een stormachtige groei door. Kreeg GlobalRize een jaar geleden nog 30 à 40 vragen per dag binnen via Facebook Messenger, nu zijn dat er al 200. „Uit de hele wereld stromen essentiële levensvragen binnen”, zegt directeur Frans de Lange. De internetzendingsorganisatie biedt op dit moment Bijbelcursussen aan in zes talen. Ook het aantal cursisten blijft toenemen. Wereldwijd nemen er ruim 20.000 mensen deel. Zij staan in contact met een mentor, van wie er nu in totaal zeventig zijn. Inmiddels is er een tweede cursus in de maak.

De nieuwe app PrayAssist is ontwikkeld om gelovigen te ondersteunen in het gebed. De gebruiker kan zijn eigen gebedslijstjes aanmaken en gebedspunten delen met bijvoorbeeld gemeenteleden of een gebedsgroep. Wie aansporing nodig heeft om te bidden, kan via de app instellen dat hij een melding krijgt.

De Lange denkt dat PrayAssist in een behoefte gaat voorzien. Volgens hem is een dergelijke tool er nog niet in Nederland. „Gebedspunten worden nu vaak gedeeld via WhatsApp, maar sneeuwen onder in de hoeveelheid berichten die je dagelijks krijgt. Door het gebruik van een app ontstaat er een scherpere scheiding tussen de gebedspunten en de andere berichten.”

Catechisatie

De eerste open dag van de zendingsorganisatie is bedoeld om de medewerkers –die veelal thuis werken– maar ook andere geïnteresseerden bij te praten over de ontwikkelingen. In workshops krijgen bezoekers uitleg over hoe ze met de gebedsapp en het platform aan de slag kunnen gaan.

GlobalRize nodigde ook voorgangers uit voor de open dag. „Als predikanten een mooie leergang voor de catechese hebben liggen, zijn wij bereid om die te plaatsen”, geeft De Lange aan. „Door het een-op-eencontact tussen predikant en catechisant zou er een mooie interactie kunnen ontstaan.”

De open dag van GlobalRize heeft zaterdag plaats in het kerkgebouw van Luctor et Emergo in Oldebroek. Voor kinderen draait er een apart programma. De Lange verwacht tijdens de open dag tussen de 100 en 150 mensen.

GlobalRize heeft in Nederland en daarbuiten ongeveer 145 medewerkers. Hoewel in Nederland de scepsis over Facebook toeneemt, ziet de organisatie het bereik van Biblword wereldwijd toenemen, zeker in landen als Ethiopië, India, Nigeria en Zuid-Afrika. Onlangs kreeg Biblword de driemiljoenste like.