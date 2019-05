Glas-in-loodraam Nieuwe Kerk Amsterdam

De Amsterdamse Nieuwe Kerk heeft meerdere glas-in-loodramen. Een ervan is het Kroningsraam of Inhuldigingsraam dat Otto Mengelberg ontwierp ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina in 1898.

Het raam bevat meerdere taferelen. Op het hier uitgebeelde detail uit de onderste helft van het raam is een allegorie van koningin Wilhelmina te zien. Daarin steunt zij op de Bijbel en wordt ze begroet door de ”Voorspoed” en de ”Trouw” van het volk. Haar hand ligt op de Grondwet, die de engel van gerechtigheid haar aanbiedt. Onder de allegorie is het wapen van Wilhelmina als koningin der Nederlanden zichtbaar.

Wat op deze foto niet zichtbaar is, is de allegorie van Willem de Zwijger, die links van die van Wilhelmina staat afgebeeld.