Glas-in-loodraam kerk deels verwerkt in poort Arnhems park

Delen van een glas-in-loodraam uit de gesloopte rooms-katholieke Sint Eusebiuskerk in Arnhem zijn verwerkt in de nieuwe toegangspoort van het Coehoornpark, dat op de plek van de kerk is aangelegd. Een financiële actie van het lokale ontwerpbureau Stadsgras, met als motto ”Hier stond ooit een kerk”, maakte dat mogelijk. Ook gemeente en provincie droegen bij.

De fragmenten, elf van de veertig panelen van het ‘apostelraam’ van Judas Thaddeüs, verbeelden een herder met een schaap, een moeder met een kind, een jongen die duiven voert en een vrouw op een boomtak. Deze brandschilderingen, die ’s avonds worden verlicht, zijn gekozen met het oog op de natuurlijke omgeving.

De Sint-Eusebiuskerk, in 1865 in gebruik genomen en in 1990 gesloopt, werd wel „de kleine Eusebius” genoemd. De oorspronkelijke glas-in-loodramen gingen in 1944 tijdens de Slag om Arnhem merendeels verloren. Stadsglazenier Joop Janssen ontwierp nieuwe ramen. Na de sloop van de kerk verhuisden drie apostelramen naar een kerk in Utrecht. Het raam van Simon de Zeloot, waarin de brandende stad Jeruzalem tevens verwijst naar het verwoeste Arnhem, is te zien in de Annakapel van de ‘grote Eusebius’ in Arnhem. Delen van het raam ”De aanbidding van het Lam Gods” zijn geplaatst bij zorgcentra in de stad.