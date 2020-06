Glas-in-loodraam Dom van Bremen

In de Dom van de Duitse Hanzestad Bremen staat een drieluik van gebrandschilderde ramen in het teken van Pinksteren. Deze foto is een detail uit het middelste raam.

Oorspronkelijk werden de pinksterramen in de domkerk geplaatst in de tweede helft van de negentiende eeuw. Door bombardementen aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werden deze ramen echter verwoest. In 1951 kregen de nieuwe gebrandschilderde glazen in het hoogkoor opnieuw een plek, met dank aan de Bremer schilder en kunstenaar Georg Karl Ernst Rohde (1874-1959).

Rohde was ook betrokken bij de restauratie van andere ramen in de Bremer Dom. Zo maakte hij het westelijke rozetvenster en een ander raam bij het koor van de kerk.

De Sint-Pieterdom in Bremen is al zo’n duizend jaar oud. Ook vóór de elfde eeuw stond er al een kerkje op de huidige locatie.