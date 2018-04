Gkv Zuidwolde wordt opgeheven

De gereformeerde kerk vrijgemaakt in Zuidwolde (Gr.) wordt per 9 juli opgeheven.

Dat maakte de kerkenraad van de gemeente onlangs bekend. De belangrijkste redenen voor het opheffen van de gemeente zijn het ledental, dat is teruggelopen tot 83, het moeilijk kunnen vervullen van de ambten en een gebrek aan jonge gezinnen. Na enkele jaren van bezinning op de toekomst van de gemeente is in de afgelopen maanden dit besluit samen met de gemeenteleden genomen.

De laatste kerkdienst wordt zondagmorgen 8 juli gehouden.