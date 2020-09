„GKV willen integer met Bijbel omgaan”

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) willen op een „integere” wijze met de Bijbel omgaan ten aanzien van de vrouw in het ambt. „Als dat niet het geval is, laten we elkaar daar dan op aanspreken.”

Dat stelde Peter Bakker, voorzitter van de commissie revisieverzoeken tegen het besluit van de synode van de GKV om in 2017 alle ambten voor vrouwen open te stellen. „En als de voorstellen om de ambten open te stellen voor vrouwen overgenomen worden, dan moet er ruimte zijn voor een onderscheiden praktijk. Voor- en tegenstanders hebben volstrekte gelijkwaardigheid.”

De synode buigt zich vrijdag en zaterdag in Elspeet over de verschillende revisieverzoeken tegen het ‘vrouwenbesluit’. Twee rapporten liggen op tafel: ”Elkaar van harte dienen”, waarin wordt nagegaan wat de Bijbel zegt over de positie van man en vrouw in de kerk, en het ”Aanbiedingsrapport”, waarin de commissie meer in detail op de verschillende bezwaarschriften ingaat. De conclusie van de commissie is dat de Bijbel geen belemmeringen opwerpt voor de vrouw in het ambt. Ingestoken wordt vooral op de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Gevoelig

De commissie wil een „Bijbels gefundeerde visie” op de vrouw in het ambt geven, zo stelde Bakker. „De vrouw in het ambt is een gevoelig onderwerp in de kerken. Daarom hebben we er alle tijd voor genomen. Onze leidraad was om de kerken te dienen, met het accent op een overkoepelend verhaal, gericht op de samenhang en de impact van het besluit. En we hebben de ‘zwijgteksten’ behandeld, want vooral daarover gaan de bezwaren.”

De commissievoorzitter erkende dat de vrouwenkwestie een behoorlijke impact heeft op de GKV. „Mensen vragen zich af: Kan ik als tegenstander nog wel meedoen? Ben ik nog volwaardig lid? Als we ruimte voor vrouwen creëren, dan moet er ook volledige ruimte zijn voor bezwaarden.”

Commissielid ds. Pier Poortinga (Zeewolde) zei dat een aantal kerkenraden het als een „opluchting” beschouwde dat beide wegen in het interpreteren van de Schrift mogelijk zijn. „De beeldvorming was helaas dat je achterloopt, niet bij de tijd bent of de Bijbel verkeerd uitlegt als je alleen maar broeders bevestigt. Je kunt dus uitstekend links of rechts lopen.” „Nou, ga sámen lopen”, adviseerde Bakker.

Niet rationalistisch

Andries van den Berg (Zeewolde) vroeg wat de commissie bedoelde met de waarschuwing tegen „een te rationalistische benadering” van de Bijbel. Bakker zei zich door Arnold Huijgens boek ”Lezen en laten lezen” geïnspireerd te voelen. „In het rationalisme heeft het verstand een dominante plaats ten koste van het geloof. Dan ga je zoeken naar methodieken en kom je uit bij algoritmen, het op een rijtje zetten. De vraag is echter: Is de Bijbel een boek dat je wilt begrijpen en uitleggen, óf een boek dat je aanspreekt, iets tegen je zegt waar je niet omheen kan?”

Ds. Henk van Hemmen (Ede) prees het rapport vanwege de manier waarop het de weg open houdt voor beide opties in de kerk. „Vrouwen mógen, niet behóren in het ambt. Maar soms lees je iets van: we hebben uiteindelijk het licht gezien. Besef dat mensen soms moeite hebben dat lezing van de Schrift ineens verschillende uitkomsten kan geven.”

De teneur van de verschillende bijdragen was dat het rapport een evenwichtige Bijbelse onderbouwing van het vrouwenbesluit biedt. Kritische stemmen bleven nagenoeg uit. Moderamenlid ds. Arjan Koster was wel een „dissonant.” Misschien de enige, zo opperde hij. „Ik ben niet tegen de vrouw in het ambt, maar ik geloof nog steeds dat het college van oudsten alleen uit mannen moet bestaan. Het commissierapport is geen goed en plausibel verhaal, maar wel een gereformeerd verhaal. Het blijkt dat we wel gereformeerde kerken zijn die zorgvuldig met de Bijbel omgaan. Nee, er is geen sprake van een wissel die omgaat, een nieuwe hermeneutiek of dat de wereld zou heersen over de Schrift. Daar heb ik niets van gemerkt. De Bijbel leidt niet superlogisch tot één conclusie: vrouwen horen niet in het ambt. Het is een onderwerp waarvoor je Bijbelse gegevens moet wegen en in verband met elkaar moet brengen.”

Moderamenlid ds. Rob Vreugdenhil houdt er rekening mee dat er weer een kerkstrijd komt, net zoals in 1944 met de Vrijmaking. „Ik ben blij met het rapport, niet vanwege de exegesen, maar vanwege het bevrijdende inzicht in de nieuwe werkelijkheid van Christus waarin geen rangorde is.”

De synode komt zaterdag tot besluitvorming.