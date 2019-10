GKV vragen aandacht voor niet-ambtelijke dienst

Gereformeerde kerken vrijgemaakt (gkv) moeten beter letten op de regelingen voor de aanstelling van mannen en vrouwen in niet-ambtelijke diensten.

Dat schrijven deputaten m/v in de kerk in hun rapport, dat de generale synode van de GKV komend voorjaar in Elspeet bespreekt.

Uit onderzoek blijkt dat het in de helft van de vrijgemaakte kerken gebruikelijk is om mannen of vrouwen die werkzaam zijn in catechese, scribaat, pastoraat en diaconaat te bevestigen. Minder dan 5 procent van de kerken heeft daar echter „zorgvuldige regelingen” voor getroffen. Wanneer de generale synode een nieuw formulier voor bevestiging in niet-ambtelijke diensten heeft vastgesteld, zullen naar verwachting meer kerken hiertoe overgaan.