Gkv Ten Post wijkgemeente van Appingedam

De gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in het Groningse Ten Post is sinds januari wijkgemeente van de gkv in Appingedam, deelt ouderling Talo Tamminga desgevraagd mee.

Het betekent voor de kerkgangers dat de zondagse ochtenddiensten in Ten Post gehandhaafd blijven en de middagdiensten voor beide gemeenten in Appingedam plaatsvinden. Het kerkbestuur van Ten Post staat onder de kerkenraad van Appingedam, maar heeft een grote mate van zelfstandigheid, aldus Tamminga. Het kan beslissen over de eigen financiën, bijvoorbeeld bij reparaties van de kerk. Ook regelt het bestuur zelf de preekvoorzieningen en kan het samen met andere kerken in het dorp activiteiten organiseren.

Tamminga geeft aan dat de gemeente niet meer zelfstandig kon functioneren. Het aantal kerkgangers daalde de laatste jaren gestaag, van ongeveer 170 vijftien jaar geleden tot zo’n 30 aan het einde van 2019. „Ten Post ligt midden in het aardbevingsgebied. Veel jongeren zijn weggetrokken.”

De vrijmaking in Ten Post vond plaats tijdens de ambtsperiode van ds. G. Janssen, in 1944. Het aantal vrijgemaakten bedroeg in Ten Post in 1946 ruim 300, terwijl er in de plaatselijke gereformeerde kerk 180 leden overbleven. Na een afsplitsing in 1970, toen een deel van de gemeente Nederlands gereformeerd werd, bouwde de gkv Ten Post een kerkgebouw aan de Eestrumerweg. Dat wordt nog steeds gebruikt.

De gemeente is in 1836 gesticht door ds. H. de Cock, in Wittewierum. Later kwam de kerk in Ten Post.