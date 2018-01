De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) ondertekenen volgende week donderdag in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in Utrecht een samenwerkingsovereenkomst met het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP).

Dat maakte het IDP deze week bekend. Bij het IDP zijn tot dusver drie kerken aangesloten: de PKN, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken.