GKV-predikant Van Wijnen uit ambt ontheven

Ds. R. van Wijnen, voormalig predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) in Zuidlaren, is uit zijn ambt ontheven.

Dat meldde het Nederlands Dagblad donderdag. Volgens de krant heeft de predikant zelf een verzoek tot ontheffing uit het ambt ingediend.

Van Wijnen werd in 2016 door zijn kerkenraad op non-actief gesteld en wegens machtsmisbruik uit zijn ambt ontheven. De commissie van beroep in predikantszaken constateerde vorig jaar dat deze maatregel onterecht was. De kerkenraad had moeten kiezen voor schorsing en eventueel afzetting, omdat dat als tuchtmaatregel zou passen bij machtsmisbruik. Ontheffing uit het ambt is daarentegen geen tuchtmaatregel.