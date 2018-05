Ds. K. D. Smit wordt binnen het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) de nieuwe dovenpastor namens de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dat is maandag bekendgemaakt.

De predikant uit Dokkum is de eerste GKV-predikant die binnen het IDP aan de slag gaat. De generale synode van de GKV besloot in 2017 dat het kerkverband zich aansluit bij dit samenwerkingsverband van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).