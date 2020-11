GKV/NGK worden geassocieerd lid Raad van Kerken

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), die in 2023 willen samengaan, worden „geassocieerd” lid van de Raad van Kerken.

„Geassocieerd en niet volwaardig”, mede om de relatie met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) niet al te zeer te belasten, zo bleek zaterdag tijdens de vergadering van beide kerken.

Geassocieerd lid wil zeggen dat de kerk volledig meedoet met de besprekingen maar geen stemrecht heeft in de raadsvergadering. Dat biedt de mogelijkheid om ook afstand te houden van bepaalde besluiten, zo stelde Hillie van der Streek, lid van de deputaten kerkelijke eenheid van de GKV en de commissie contact en samensprekingen met andere kerken van de NGK. „De tijd dat de Raad van Kerken een linkse club was met stellige politieke uitspraken, ligt ver achter ons.”

Deputaten eenheid van de CGK steunen het besluit, stelde Van der Streek, maar besloten om dit item niet op de agenda van hun eigen generale synode te zetten. „Dit heeft te maken met de scheidslijnen binnen de CGK die veel aandacht vragen. Een item als het lidmaatschap van de Raad van Kerken zou de agenda te zeer belasten. We hebben een goede band met deputaten eenheid van de CGK en die willen we behouden. Als we zouden kiezen voor een volwaardig lidmaatschap, zouden we de afstand tot hen te groot maken.”

Dr. Ad van der Dussen, lid van de beraadgroep geloof en kerkelijke gemeenschap van de Raad van Kerken, sprak van „uitermate waardevolle ontmoetingen” binnen de Raad. Er worden ook „stevige items” besproken, zoals vragen rond seksuele identiteit. „Met grote spelers als de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk komt er een verbreding van perspectief, waardoor je een verdere bezinning krijgt op welk thema dan ook. Daar zijn we enorm mee gebaat.”

Drs. Geert van Dartel, voorzitter van de Raad van Kerken, zei dat er tussen de Raad, de GKV en de NGK sinds 2013 veel gesprekken zijn geweest. „Aan deze gesprekken hebben ook de CGK deelgenomen. Helaas is het nog niet zover dat ook zij deze stap willen zetten, maar de contacten zijn niet afgebroken.”

Vanuit het perspectief van de Raad van Kerken is de betrokkenheid van de hele gereformeerde gezindte bij het oecumenisch werk van belang, aldus Van Dartel. In de Raad vindt de regelmatige ontmoeting plaats tussen vertegenwoordigers van de grote kerkfamilies: orthodox, rooms-katholiek, anglicaans, protestants, vrije kerken. „Deze kerkfamilies zijn ook onderling verdeeld over diverse kerkgenootschappen, die vanuit hun oorsprong en roeping allemaal het Evangelie en de Kerk van Jezus Christus in onze samenleving gestalte proberen te geven. Door vandaag tot toetreding van de Raad van Kerken te besluiten, versterkt u de verbondenheid van de kerken in ons land.”

COGG

De vergadering van de GKV en de NGK besloot de relatie met het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG) voort te zetten. COGG-voorzitter ds. J. Muller zei in zijn toespraak dat het COGG zich niet kan en wil neerleggen bij de kerkelijke verdeeldheid. „Naar buiten toe moeten we toch telkens weer beschaamd zijn over de verdeeldheid en pijn voelen over de gebrokenheid. De verscheurdheid van de kerk moet ons op het hart gebonden zijn. Kerkscheuringen blijken de eeuwen door een repeterende breuk.”

Het antwoord op de huidige nood is volgens hem trouw zijn aan Schrift en belijdenis. „Ik las van uw voornemen na te denken over een nieuw hedendaags belijdenisgeschrift. Wat is de reden? Wanneer de klassieke belijdenis weerstand oproept, dan gaan alle seinen op rood voor mij. Laten we vasthouden aan de religie van het belijden. Als er één zaak is die samenbindt en verenigt, dan is het de prediking van Gods Woord, de bediening van de verzoening.”

Hij noemde het verontrustend als klassieke thema’s als vergeving van zonden opvallend laag onder jonge theologiestudenten scoort. „Die geringe aandacht daarvoor, mag ons toch wel wakker schudden.”

Hij werd „geraakt” door het feit dat de GKV en de NGK ook het gesprek met de PKN zijn aangegaan en dat de kansels opengesteld worden voor Bijbelgetrouwe predikers binnen de PKN. „Waar zulke plaatselijke initiatieven plaats gaan vinden, daar hoop en bid ik dat dit door mag werken in een verdere groei naar elkaar. Graag zouden we als COGG die ontmoetingen op plaatselijk niveau van predikanten en kerkenraden en gemeenten willen stimuleren.”

Ds. Henk Zuidhof, lid van deputaten kerkelijke eenheid van de GKV en de commissie contact en samensprekingen met andere kerken van de NGK, mist „bevlogenheid” bij het COGG. „Het verslag van het COGG zou veertig jaar geleden net zo geschreven kunnen worden. Het imago van het COGG is stoffig en nogal vrijblijvend. Als het COGG een revitalisering van zijn platform voorstelt, zou ik dat zeker aanmoedigen. Na 57 jaar zou ik zeggen: vind je jezelf opnieuw uit, daar is het langzamerhand wel tijd voor.”