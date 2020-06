Gkv/Ngk-gemeente De Brug Nunspeet breidt kerkgebouw uit

Samenwerkingsgemeente De Brug in Nunspeet gaat haar huidige kerkzaal vervangen door een geheel nieuwe kerkzaal. De verbouwing begint naar verwachting in juli.

De gemeente is een samenwerkingsgemeente van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) en Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) en telt ongeveer zeshonderdvijftig leden. Het aantal kerkgangers vertoont al jaren een gestage groei, deelt ds. C. T. de Groot mee. „De aanwas heeft vooral te maken met het samengaan van beide gemeenten, vestiging van elders, geboorteoverschot en met mensen die God voorheen niet kenden of ver van Hem verwijderd waren geraakt.”

Enkele buren hadden bezwaren die betrekking hadden op de hoogte van een muur, mogelijke geluidsoverlast en waardevermindering van omliggende woningen. De gemeente Nunspeet oordeelde dat er geen onevenredig nadelige gevolgen zullen optreden voor de omgeving en heeft de omgevingsvergunning verleend.

De huidige kerkzaal telt 300 zitplaatsen, met de hal erbij 340. De nieuwe kerkzaal krijgt 450 zitplaatsen, met de hal erbij bijna 500. Ook de bijgebouwen worden opgeknapt en er zal een nieuw jeugdhonk worden gebouwd.

Naar verwachting duurt de verbouwing tot maart volgend jaar en kan de gemeente in mei weer in het eigen kerkgebouw terecht. De gemeente mag in die tussentijd gebruikmaken van een hervormde kerk in het dorp.