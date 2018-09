GKV Groningen steunt zending in Europa

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) in de provincie Groningen hebben de organisatie Groningen Mission opgericht.

Dit samenwerkingsverband gaat namens de kerken het missionaire werk elders in Europa steunen, daarin ondersteund door de landelijke organisatie Verre Naasten.

„Hierbij valt te denken aan het steunen van een theologische opleiding in Letland en het opleiden van kerkleiders in Albanië”, laat woordvoerder Wouter Hoving weten. In het verleden steunden de Groninger kerken het zendingswerk in Indonesië, onder de naam ”Litindo”. Dit werk is afgerond en overgedragen aan kerken in Australië.