GKV/GKV bundelen expertise op gebied van missie en liturgie

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) bundelen hun expertise op het gebied van missie en liturgie. Het Steunpunt Liturgie (GKV) wordt financieel niet gekort maar de komende drie jaar wel afgebouwd en ondergebracht bij de Theologische Universiteit en het Praktijkcentrum.

Afgevaardigden van beide kerken, die in 2023 willen samengaan, hielden zaterdag digitaal een clustervergadering. Bedoeling is dat de daar genomen besluiten als hamerstuk voorgelegd worden aan de gezamenlijke (plenaire) vergadering eind deze maand.

Missionair

De vergadering besloot tot het instellen van een gezamenlijke Commissie Steunbehoevende Kerken en Missionaire Initiatieven (CSKMI). Deze commissie heeft de opdracht de komende jaren een nieuwe, gezamenlijke werkwijze te ontwikkelen. In de NGK worden gemiddeld drie kerken per jaar missionair ondersteund. In de GKV zijn de deputaten ondersteuning betrokken bij ongeveer twintig missionaire projecten.

De beide kerken bundelen hun expertise op het gebied van het liturgie. De deputaten eredienst van de GKV en de Commissie Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (CISK) van de NGK werken al nauw samen. De vergadering besloot dat deze twee doorgaan als een gezamenlijke commissie eredienst, die aanspreekpunt wordt voor vragen over liturgie en eredienst.

Netwerken

Ds. Ernst Leeftink (gkv Assen) merkte op dat nu de GKV samengaan met de NGK de kerken steeds meer „netwerken” zijn in plaats van een „bolwerk.” „Bij netwerken past heel goed dat kerken in praktijk weten waar ze hun informatie moeten halen, zeker op gebied van liturgie. Veel inhoudelijke bezinning, zoals op de psalmen in de eredienst, is al gedaan en daaraan moeten we niet veel tijd besteden.”

Voor ds. Bas Wesseling (ngk Deventer) waren uitvoerige liturgische opdrachten voor een kerkelijk deputaatschap helemaal niet nodig. „De NGK hebben wat dat betreft een andere benadering dan de GKV. Laat zoveel mogelijk zaken over aan de plaatselijke kerken. Die zijn mans en vrouws genoeg om een eigen oordeel te geven en hun weg te vinden in liturgische zaken.”

De vergadering wilde ook geen definitieve uitspraken doen over oude en nieuwe formuleringen van de liturgische formulieren. Aanleiding was het bezwaar van de vrijgemaakte gereformeerde kerk in Amersfoort-De Horsten tegen de aanpassing van de eerste doopvraag in het nieuwe Gereformeerd Kerkboek van de GKV (de formulering: „Aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen”, is veranderd in: „zondig en schuldig ter wereld gekomen”).

Niet zinvol

De vergadering sprak uit dat de vraag naar het gebruik van de vragen in liturgische formulieren onderdeel zal zijn van de besluitvorming met betrekking tot de generale regelingen, naar verwachting in 2023. „Met het oog daarop is het niet zinvol om nu een opdracht te geven voor een eigentijdse formulering van de vragen.”