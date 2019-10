GKV geven gids uit voor missionaire vernieuwing

Vrijgemaakt gereformeerden voeren „in hoog tempo” allerlei vernieuwingen door in hun gemeenten. Het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) publiceerde daarom onlangs een gids voor missionaire kerkvernieuwing.

Ambtsdragers importeren volgens de auteurs van de ”Kleine gereformeerde missionaire ecclesiologie” allerlei buitenlandse methoden om de missionaire uitstraling van hun gemeente te vergroten. Zij vinden dat jammer, omdat de eigen traditie waardevol is voor de verkondiging van Gods daden.

Volgens de schrijvers, onder wie missioloog Stefan Paas, is de kerk naar haar „aard en opdracht” missionair. Tegelijkertijd valt de missionaire uitstraling in de praktijk vaak tegen, vinden gemeenteleden en ambtsdragers. Op dat moment is het tijd om in te zetten „op vergroting van de missionaire uitstraling van de gemeente, met of zonder kerkplantingsproject.”

Dat vergt volgens de auteurs goed leiderschap, want bij de onderzochte projecten ging het weleens mis. „We hebben gezien dat in processen van groei mensen elkaar kwijtraken. Steek als leidinggevenden vanaf het begin in op een proces waarin investeren in inhoud en relaties hand in hand gaan.”

De gids werkt vervolgens de „rollen” uit die de kerkleider bij kerkvernieuwing op zich moet nemen: die van ontwerper, leraar en hoeder.