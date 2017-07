GKV geschorst als lid van ICRC

De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) zijn maandag na een lange discussie geschorst als lid van de International Conference of Reformed Churches.

De ICRC zette die stap in reactie op het besluit van de GKV om vrouwen toe te laten tot de ambten tijdens de laatst gehouden synode.

Van de ICRC-leden stemde 25 voor de schorsing, 4 tegen en 2 leden onthielden zich van stemming. Een grote meerderheid van de ICRC-leden vindt dat de GKV het spoor van de reformatie verlaat.

De ICRC is een samenwerkingsverband van dertig kerken met een behoudend gereformeerd karakter.

De deelnemers aan de conferentie in Jordan, bij het Canadese Toronto, spraken enkele uren voordat zij een besluit namen over de schorsing van de GKV.

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) riepen op om niet per direct tot schorsing over te gaan omdat de intern-kerkelijke procedure binnen de GKV niet was afgerond en er nog revisie-verzoeken kunnen worden ingediend tegen het vrouwenbesluit van de GKV. Hun amendement werd met 8 stemmen voor verworpen.

