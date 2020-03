GKV en NGK vergaderen digitaal verder

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) vergaderen vanwege de coronacrisis voorlopig digitaal verder.

Dat maakten beide kerkverbanden, die dit voorjaar gezamenlijk in Elspeet vergaderen, vrijdag bekend.

De afgevaardigden zijn verdeeld over drie clusters van ongeveer 25 personen. Elk cluster gaat een aantal onderwerpen bespreken aan de hand van rapporten van deputaatschappen en commissies. Die gaan bijvoorbeeld over dovenpastoraat, de Theologische Universiteit Kampen en financiële ondersteuning van missionaire projecten en noodlijdende gemeenten.

In plaats van de geplande clustervergaderingen van afgelopen zaterdag en 4 april gaat er de komende weken digitaal vergaderd worden: alle afgevaardigden leveren hun bijdrage over de rapporten en voorstellen in de eerste „besprekingsronde” per cluster en per thema digitaal aan. In dezelfde digitale omgeving kunnen de deputaatschappen en commissies vervolgens op een vergelijkbare manier reageren.

De GKV en de NGK denken nog na over de manier waarop de vergadering vervolgens verdergaat.