GKV en NGK starten buurtplatform

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) zijn een nieuw platform gestart onder de naam ”Kerk in de buurt”.

Het nieuwe werkveld is bedoeld om kerken en kerkleden op het gebied van diaconale en missionaire thema’s te steunen, te inspireren en te stimuleren. Om tot dit nieuwe platform te komen zijn twee projecten geïntegreerd; het diaconaal steunpunt (GKV) en het missionair steunpunt (NGK).

Beide kerken namen het besluit vanuit de overtuiging dat evangelisatie en diaconaat bij elkaar horen, als twee kanten van dezelfde munt. In een verklaring stellen de GKV en de NGK dat de kerk geroepen is het Evangelie te delen in woorden en daden: „Mensen in de omgeving zouden iets moeten merken van de liefde van Christus; een liefde die in daden tot uitdrukking komt. Daarom staan het Evangelie, sociale betrokkenheid, kerk en buurt niet los van elkaar. Dat is wat ‘integral mission’ inhoudt.”