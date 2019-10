„GKV en NGK moeten zich bezinnen op psalmen”

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) moeten zich bezinnen op de plaats van psalmen in de liturgie.

Dat adviseren deputaten eredienst van de GKV en de commissie interkerkelijke stichting voor het kerklied van de NGK. Zij doen dat in een rapport voor de landelijke vergaderingen van beide kerkverbanden, die volgende maand van start gaan.

De bezinning moet onder meer gaan over de verschillende psalmbewerkingen die er zijn, de kwaliteit daarvan en de geschiktheid voor gebruik in de kerken. Het deputaatschap en de commissie vragen ook aandacht voor het verschil tussen de onberijmde psalmen in de Bijbel en de bewerkingen daarvan.

Het rapport gaat ook in op de formulering van de eerste doopvraag in het nieuwe Gereformeerd Kerkboek, waarop kritiek uit de kerken kwam. „In de eerste doopvraag staat de notie van zonde, schuld en verlorenheid voorop. Dat schuurt met het warme gebaar van Gods aanvaarding. De genade mag voorop gaan.”

De opstellers van het rapport stellen voor geen vaste formulering te kiezen, maar de plaatselijke kerken enkele „voorbeeldformuleringen” aan te reiken.

De generale synode van de GKV en de landelijke vergadering van de NGK worden gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een promovendus liturgie aan de Theologische Universiteit Kampen.