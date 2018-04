GKV-emeritus ds. De Jager naar GKN

Ds. A. de Jager, voorheen emeritus predikant van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), heeft zich aangesloten bij de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Dit is een klein kerkverband dat voor het grootste deel is ontstaan uit De Gereformeerde Kerken (hersteld), een eerste afscheiding van de GKV in 2003.

Ds. De Jager (1949) onttrok zich in juli 2017 aan de GKV, vanwege bezwaren die hij had tegen de koers van het kerkverband. Ds. De Jager was predikant in Anna Paulowna/Enkhuizen, Neerlandia (Canada), Berkum en Enschede.