GKV-emeriti Gunnink en Van Egmond toegelaten als predikant bij DGK

Ds. H. G. Gunnink en ds. H. W. van Egmond zijn vrijdag toegelaten tot de dienst des Woords in De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (DGK). Dat is zaterdag bekendgemaakt.

De twee emeritus predikanten verlieten kortgeleden de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) om zich aan te sluiten bij DGK. De classis Noord-Oost van DGK liet beide predikanten na onderzoek toe tot de ambtelijke bediening. Het duo ondertekende vrijdag bij de classisvergadering het formulier voor toelating van predikanten.

